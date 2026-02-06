ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره توتنهام في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع يسعى لمواصلة الاقتراب من صراع الصدارة أكثر فأكثر ولكنه يواجه طموحات توتنهام صاحب المركز الرابع عشر في الارتقاء بجدول الترتيب.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 7 فبراير 2026، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج مانشستر يونايتد وتوتنهام في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتوتنهام في المباريات الأخيرة