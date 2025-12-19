ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف مانشستر سيتي فريق وست هام ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي أيًا كان موقع الفريقين متباينًأ، مانشستر سيتي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بينما يحتل وست هام المركز الثامن عشر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 20 ديسمبر 2025، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1، وبتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج مانشستر سيتي ووست هام في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ووست هام الأخيرة