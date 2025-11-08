تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر سيتي
اتحاد ستاديوم
team-logoليفربول
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على حساب مانشستر سيتي، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الاتحاد.

ويدخل الفريقان المباراة بهدف مواصلة حملة المنافسة على اللقب الذي حققه ليفربول الموسم الماضي ويطمح مانشستر سيتي في عودته لملعب الاتحاد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 9 نوفمبر 2025، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
اتحاد ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

beIN SPORTS 1حسن العيدروس
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

تشكيلات مانشستر سيتي ضد ليفربول

مانشستر سيتيHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestليفربول
25
جيانلويجي دوناروما
33
نيكو أوريلي
27
ماتيوس نونيز
3
روبن دياش
24
جوسكو جفارديول
14
نيكو غونزاليس
10
ريان شرقي
11
جيريمي دوكو
47
فيل فودين
20
C
بيرناردو سيلفا
9
إرلينج هالاند
25
جيورجي مامارداشفيلي
26
اندري روبرتسون
4
C
فيرجيل فان ديك
5
إبراهيما كوناتي
12
كونور برادلي
7
فلوريان فيرتس
8
دومينيك سوبوسلاي
38
ريان جرافينبيرش
10
أليكسيس ماك اليستير
11
محمد صلاح
22
هوجو إيكيتيكي

4-2-3-1

ليفربولAway team crest

مان سيتي
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

ليفربول
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر سيتي وليفربول في المباريات الأخيرة

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وليفربول في المباريات الخمس الأخيرة

مان سيتي

آخر 5 مباريات

ليفربول

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

إعلان
0