ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على حساب مانشستر سيتي، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الاتحاد.

ويدخل الفريقان المباراة بهدف مواصلة حملة المنافسة على اللقب الذي حققه ليفربول الموسم الماضي ويطمح مانشستر سيتي في عودته لملعب الاتحاد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 9 نوفمبر 2025، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز اتحاد ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج مانشستر سيتي وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وليفربول في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026