ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب الإمارات، لاستضافة قمة أوروبية كبيرة تجمع بين مانشستر سيتي، مع بوروسيا دورتموند، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل مانشستر سيتي ودورتموند المباراة بظروف شبيهة تمامًا في البطولة، يحتلان المركزين السادس والسابع تواليًا بنفس الرصيد من النقاط وهو 7 نقاط، جمعها كل منهما بالفوز في مباراتين والتعادل في ثالثة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 5 نوفمبر 2025، على ملعب الإمارات.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025-2026