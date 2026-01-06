ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تتطلع أعين عشاق الكرة الإنجليزية إلى ملعب الاتحاد الذي يستضيف إحدى قمم الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وبرايتون.

مانشستر سيتي وصيف الدوري إلى الآن يسعى لتضييق الخناق على آرسنال المتصدر بفارق 6 نقاط عنه، لذلك يسعى لتخطي عقبة برايتون الذي يحتل المركز العاشر ويطمح للدخول إلى مراكز التأهل الأوروبي.

وسقط السيتزينس في فخ التعادل أمام تشيلسي في الجولة الماضية، وكانت مباراة في المتناول إلى أن سجل إنزو فيرنانديز هدف التعادل المتأخر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الأربعاء 7 يناير 2026، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

أخبار مانشستر سيتي قبل مباراة برايتون

أعلن مانشستر سيتي، عن تفاصيل إصابة يوشكو جفارديول، مدافع الفريق والتي تعرض لها في مباراة تشيلسي الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ومن المنتظر أن يخضع النجم الكرواتي لعملية جراحية قريبًا.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج مانشستر سيتي وبرايتون في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وبرايتون الأخيرة

ترتيب مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026