ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أنفيلد مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي ستجمع ليفربول مع ضيفه وولفرهامبتون لحساب الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة.

ليفربول يريد الاستمرار في تقدمه والعودة من بعيد وهو الذي يحتل المركز الخامس حاليًا في الدوري الإنجليزي بينما يتذيل وولفرهامبتون جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 27 ديسمبر 2025، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 2، وبتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج ليفربول ووولفرهامبتون في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ليفربول ووولفرهامبتون الأخيرة

ترتيب ليفربول ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026