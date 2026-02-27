ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ليفربول نظيره وست هام في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب أنفيلد.

ليفربول صاحب المركز السادس يريد الفوز وشق طريقه للمربع الذهبي بينما يطمح وست هام لتحقيق نتيجة إيجابية يحاول بها الفكاك من مركزه الثامن عشر المؤهل للهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم السبت 28 فبراير 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج ليفربول ووست هام في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ليفربول ووست هام الأخيرة

ترتيب ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي 2025-2026