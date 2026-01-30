ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أنفيلد مواجهة مرتقبة تجمع ليفربول ونيوكاسل يونايتد، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل ليفربول المبارة في ظروف صعبة، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في البريمييرليج منذ بداية عام 2026، مكتفيًا بأربعة تعادلات متتالية، قبل أن يتعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام بورنموث، ما أدى إلى تراجعه للمركز السادس برصيد 36 نقطة، ليزداد الضغط على الفريق في صراع المنافسة على المراكز الأوروبية.

على الجانب المقابل، يحل نيوكاسل يونايتد ضيفًا وهو في المركز التاسع برصيد 33 نقطة، ويأمل في استغلال تراجع نتائج ليفربول للخروج بنتيجة إيجابية من أنفيلد، تعزز موقعه في جدول الترتيب وتمنحه دفعة قوية في سباق الاقتراب من المراكز المتقدمة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 هو يوم السبت الموافق 31 يناير 2026 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج ليفربول ونيوكاسل في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ليفربول ونيوكاسل الأخيرة

ترتيب ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2025-2026