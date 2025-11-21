ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoنوتنجهام فوريست
مصعب صلاح

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل نوتينجهام فورست، ضيفًا على ليفربول، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أنفيلد.

ليفربول خسر أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية ويرغب في تعويض هزيمته أمام المترنح هذا الموسم نوتينجهام فورست.

ورغم تقديمه موسمًا استثنائيًا العام الماضي، لكن فورست يعيش بداية متعثرة ويتواجد في المركز قبل الأخير بانتصارين فقط حتى الآن وبرصيد 9 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 22 نوفمبر 2025، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
أنفيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق أحمد البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2أحمد البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026

تشكيلات ليفربول ضد نوتنجهام فوريست

ليفربولHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestفورست
1
أليسون بيكر
6
ميلوس كيركيز
8
دومينيك سوبوسلاي
4
C
فيرجيل فان ديك
5
إبراهيما كوناتي
10
أليكسيس ماك اليستير
38
ريان جرافينبيرش
17
كورتيس جونز
18
كودي جاكبو
9
أليكسندر إيساك
11
محمد صلاح
26
ماتز سيلس
37
نيكولو سافونا
31
نيكولا ميلنكوفيتش
5
موريلو
3
نيكو ويليامس
6
ابراهيم سنغاري
14
دان ندوي
8
إليوت أندرسون
16
نيكولاس دومينغيز
10
C
مورغان جيبس وايت
19
إيغور جيسوس

4-2-3-1

فورستAway team crest

ليفربول
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

فورست
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • شون دايتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول ونوتينجهام فورست في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

فورست
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ليفربول ونوتينجهام فورست في المباريات الخمس الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

فورست

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

8

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2025-2026

