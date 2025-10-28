تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس رابطة المحترفين
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoكريستال بالاس
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل نادي كريستال بالاس الإنجليزي ضيفًا على ليفربول على ملعب "أنفيلد"، في مواجهة قوية ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة وعين كل منهما على مواصلة السير قدمًا نحو المواقع المتقدمة في بطولة محلية، خصوصًا رجال المدرب آرني سلوت الذين يريدون مصالحة جماهيرهم بعد سلسلة من النتائج السلبية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية، في الدور الرابع من موسم 2025-2026، هو الأربعاء 29 أكتوبر 2025، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

crest
كأس رابطة المحترفين - كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين
أنفيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026

تشكيلات ليفربول ضد كريستال بالاس

ليفربولHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestبالاس
28
فريدي وودمان
26
اندري روبرتسون
47
كالفين رامزي
2
جو جوميز
6
ميلوس كيركيز
3
واتارو إندو
10
أليكسيس ماك اليستير
68
K. Morrison
42
T. Nyoni
73
R. Ngumoha
14
فيديريكو كييزا
44
والتر بينيتيز
5
ماكسينس لاكروا
23
J. Canvot
6
مارك جويهي
10
يريمي بينو
2
دانيال مونوز
19
ويليام هيوز
7
إسماعيلا سار
24
بورنا سوسا
18
دايتشي كامادا
9
إدي نيكيتاه

3-4-2-1

بالاسAway team crest

ليفربول
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

بالاس
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • أوليفر جلاسنر

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ليفربول وكريستال بالاس في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

بالاس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ليفربول وكريستال بالاس في المباريات الخمس الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

بالاس

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5
0