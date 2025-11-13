تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
team-logoلوكسمبورج
Stade de Luxembourg
team-logoألمانيا
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل منتخب ألمانيا ضيفاً على نظيره لوكسمبورج في مواجهة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة الأولى، رفقة سلوفاكيا وأيرلندا الشمالية، ويأمل رفاق الحارس مانويل نوير في تأكيد الصدارة التي تؤهلهم إلى المونديال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، على ملعب لوكسمبورج.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

crest
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا - المجموعة 1
Stade de Luxembourg

ما القنوات الناقلة لمباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة لوكسمبورج وألمانيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي.

beIN SPORTS 1علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

تشكيلات لوكسمبورج ضد ألمانيا

لوكسمبورجHome team crest

4-5-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestألمانيا
1
أنثوني موريس
18
C
لوران جان
13
ديرك كارلسون
2
سيد كوراك
4
فلوريان بوهنيرت
16
لياندرو باريرو
19
ماتياس أولسن
15
أوليفييه ثيل
8
كريستوفر مارتينز بيريرا
7
أمان الدردري
10
دانيل سيناني
1
أوليفر بومان
3
فالديمار أنطون
4
C
جوناثان تاه
22
دافيد راوم
23
ريدل باكو
17
فلوريان فيرتس
20
سيرج نابري
5
اليكسندر بافلوفيتش
19
ليروي ساني
8
ليون غوريتسكا
11
نيك ولتيماد

4-2-3-1

ألمانياAway team crest

لوكسمبورج
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • جيف ستراسر

ألمانيا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • جوليان ناجلسمان

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج لوكسمبورج وألمانيا في المباريات الأخيرة

لوكسمبورج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
1/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ألمانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات لوكسمبورج وألمانيا في المباريات الخمس الأخيرة

لوكسمبورج

آخر مباراتان

ألمانيا

0

انتصار

0

تعادل

2

انتصاران

0

الأهداف المسجلة

11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/2
سجل كلا الفريقين
0/2

ترتيب لوكسمبورج وألمانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

إعلان
0