Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الأمريكي
team-logoلوس أنجلوس إف سي
Los Angeles Memorial Coliseum
team-logoإنتر ميامي
شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل إنتر ميامي ضيفًا على لوس أنجلوس إف سي، الأحد بملعب لا ميموريال كولوسيوم، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الدخول بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الأحد 22 فبراير على ملعب لا ميموريال كولوسيوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي
Los Angeles Memorial Coliseum

ما القنوات الناقلة لمباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


شاهد مباريات إنتر ميامي عبر Apple TVاشترك الآن!

نتائج لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

لوس أنجلوس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الخمس مباريات الأخيرة

لوس أنجلوس

آخر 5 مباريات

إنتر ميامي

3

انتصارات

0

تعادل

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026

إعلان
0