ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب جوزيبي سينيجاليا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كومو وميلان في مباراة مؤجلة ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 40 نقطة بعد تعادله في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام فيورنتينا ، ليبقى الفارق بينه وبين إنتر المتصدر 3 نقاط.

ويسعى ميلان لتصحيح الأوضاع وعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع الإنتر ويوفنتوس ونابولي وروما.

على الجانب الآخر يحتل كومو المركز السادس، برصيد 34 نقطة، ولن يكون خصمًا سهلًا خاصة في ظل الأداء الجيد الذي يُقدمه في الدوري حتى الأن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كومو وميلان في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الخميس 15 يناير 2026، على استاد جوزيبي سينيجاليا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي Stadio G. Sinigaglia

ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv فارس عوض

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج كومو وميلان في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات كومو وميلان الأخيرة

ترتيب كومو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026