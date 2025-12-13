ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب سيلهرست بارك، لاستقبال مباراة قوية في الدوري الإنجليزي ستجمع بين كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من موسم 2025-2026.

مانشستر سيتي يدخل المباراة في ظل رغبته بمواصلة تضييق الخناق في الصدارة على آرسنال، في ظل احتلال السيتي الوصافة بفارق نقطتين عن آرسنال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 14 ديسمبر 2025، على ملعب سيلهرست بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج كريستال بالاس ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات كريستال بالاس ومانشستر سيتي الأخيرة

ترتيب كريستال بالاس ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026