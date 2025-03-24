ما القنوات الناقلة لمباراة قرغيزستان وقطر في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة قرغيزستان وقطر في تصفيات كأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحل المنتخب القطري، ضيفاً على نظيره منتخب قرغيزستان، على ملعب سبارتاك قرغيزستان ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

يدخل منتخب قطر المباراة وعينه على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل تقليل فارق النقاط بينهم وبين إيران، أوزباكستان والإمارات، ولمواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى المشاركة بها رغم صعوبة المنافسة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قرغيزستان وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة قرغيزستان وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة قرغيزستان وقطر في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، على استاد سبارتاك قرغيزستان.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا الربع مساءً بتوقيت قطر والسعودية، السادسة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة قرغيزستان وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم عبر شبكة قنوات beIN SPORTS ، كما تنقل قنوات الكاس القطرية المباراة،

لذلك يمكنك متابعة مباراة قرغيزستان وقطر على قناة beIN Sports 1، بتعليق أحمد البلوشي، وكذلك قناة الكأس 5 بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة قرغيزستان وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة مباراة قرغيزستان وقطر من خلال حساب شووف الخاص بنقل المحتوى الذي تبثه قنوات الكاس.

كذلك سيقوم تطبيق TOD بنقل المباراة من خلفية إذاعتها على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وإن كنت خارج الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.