ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ريال مدريد ضيفًا على حساب فياريال، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب لا سيراميكا.

يدخل ريال مدريد، المباراة وكله رغبة في الفوز كي يواصل منافسته مع برشلونة على لقب الدوري الإسباني بعد أن تقلص الفارق بينهما في الجولة الماضية لنقطة واحدة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم السبت 24 يناير 2026، على ملعب لا سيراميكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

إستاديو إل مادريغال

ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج فياريال وريال مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات فياريال وريال مدريد الأخيرة

ترتيب فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026