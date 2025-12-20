تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoفياريال
إستاديو إل مادريغال
team-logoبرشلونة
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف فياريال فريق برشلونة ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

مباراة قوية لحساب الدوري الإسباني في ظل الموقع المتقدم الذي يحتله كلا الفريقين، برشلونة هو المتصدر وفياريال صاحب المركز الثالث.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 21 ديسمبر 2025، على ملعب لا سيراميكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
إستاديو إل مادريغال

ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 2، وبتعليق أحمد البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2أحمد البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة فياريال ضد برشلونة

فياريالHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرشلونة
1
لويز جونيور
26
باو نافارو
12
ريناتو فيغا
4
رافا مارين
24
الفونسو بيدرازا
10
دانييل باريخو
17
تاجون بوشانان
14
سانتي كوميسانيا
20
ألبرتو موليرو
9
جيورج ميكوتادزي
22
آيوزي بيريز
13
جوان جارسيا
3
أليخاندرو بالدي
23
جول كوندي
5
باو كوبارسي
18
جيرارد مارتن
7
فيران توريس
10
لامين يامال
11
رافينيا
24
إيريك جارسيا
21
فرينكي دي يونج
9
روبرت ليفاندوفسكي

4-2-3-1

برشلونةAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مارسيلينو جارسيا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج فياريال وبرشلونة في المباريات الأخيرة

فياريال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات فياريال وبرشلونة الأخيرة

فياريال

آخر 5 مباريات

برشلونة

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

12

الأهداف المسجلة

15
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5
