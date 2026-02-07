ما القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف فالنسيا نظيره ريال مدريد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب ميستايا.

لقاء هام في صراع الترتيب، بين فالنسيا صاحب المركز السادس عشر والراغب في التقدم أكثر، وريال مدريد الوصيف الذي يدرك أن أي تعثر سوف يصب في مصلحة برشلونة المتصدر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 8 فبراير 2026، على ملعب ميستايا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج فالنسيا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات فالنسيا وريال مدريد في المباريات الأخيرة