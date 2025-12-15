ما القنوات الناقلة لمباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على غوادالاخارا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب بيدرو إسكارتين.

يدخل البلوجرانا أولى مبارياته في البطولة للدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي بعد غياب 4 سنوات كاملة، والمُسابقة التي يمتلك منها 32 لقب، متفوقاً فيه على أقرب مُنافسيه أتلتيك بيلباو بفارق 8 ألقاب.

على الجانب الأخر تأهل غوادالاخارا بعد الفوز على كاسيرينو في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، ومن ثم الانتصار على أتلتيكو سبتة في الدور الثاني بهدف دون رد.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

موعد مباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026، هو الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، على ملعب بيدرو إسكارتين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات MBC حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس الملك عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "شاهد".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة غوادالاخارا وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا 2025-2026

نتائج غوادالاخارا وبرشلونة في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات غوادالاخارا وبرشلونة الأخيرة