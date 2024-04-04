ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

سيكون النصر على موعد مع مواجهة قوية ضد ضمك ضمن مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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يدخل النصر المباراة وعينه على الحفاظ على مقعد الوصافة بعد أن باتت المنافة على اللقب نفسه أمرًا شديد الصعوبة في ظل ابتعاد الهلال بالصدارة بفارق مريح.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 5 ابريل 2024 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة ضمك والنصر على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة بتعليق فارس عوض.

كيف تشاهد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة ضمك والنصر عبر تطبيق شاهد.

المباراة ضمك - النصر التاريخ الجمعة 5 أبريل 2024 الموعد 22:00 السعودية، 21:00 مصر الملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية القنوات الناقلة التعليق فارس عوض

SHAHID



