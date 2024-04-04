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بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلةDamac FC v النصردوري روشن السعوديDamac FCالنصر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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سيكون النصر على موعد مع مواجهة قوية ضد ضمك ضمن مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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يدخل النصر المباراة وعينه على الحفاظ على مقعد الوصافة بعد أن باتت المنافة على اللقب نفسه أمرًا شديد الصعوبة في ظل ابتعاد الهلال بالصدارة بفارق مريح.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

المباراة التالية

ما موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الجمعة 5 ابريل 2024 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة ضمك والنصر على شاشتها.

وسوف يتم نقل المباراة بتعليق فارس عوض.

كيف تشاهد مباراة ضمك والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

وسوف يتم إذاعة مباراة ضمك والنصر عبر تطبيق شاهد.

المباراةضمك - النصر
التاريخالجمعة 5 أبريل 2024
الموعد22:00 السعودية، 21:00 مصر
الملعبمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية
القنوات الناقلة
التعليقفارس عوض

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