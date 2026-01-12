ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ضمك، نظيره الاتحاد، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

الاتحاد يدخل المباراة وعينه على مواصلة التقدم في الجدول والحفاظ على أي فرصة للمنافسة على لقب دوري يحمله ولكنه يبتعد عن الحفاظ عليه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية راشد الدوسري

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيل المتوقع لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون

نتائج ضمك والاتحاد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين ضمك والاتحاد في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026