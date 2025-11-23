ما القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل إنتر ميامي ضيفًا على سينسيناتي، صباح الإثنين بملعب تي كيو إل، في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025.

إنتر ميامي وصل إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، ويهدف لإقصاء صاحب الأرض والاستمرار حتى الوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب الأول في تاريخه.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025، هو صباح الإثنين 24 نوفمبر 2025، على ملعب تي كيو إل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا توقيت السعودية، الثانية صباحًا بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في ربع نهائي الدوري الأمريكي 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة جميع مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

