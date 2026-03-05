ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف سيلتا فيجو نظيره ريال مدريد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني 2025-2026 على ملعب بالايدوس.

ريال مدريد يريد مواصلة الإيمان بحظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني الذي يحتل فيه الوصافة بفارق 4 نقاط عن برشلونة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم الجمعة 6 مارس 2026، على ملعب بالايدوس.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج سيلتا فيجو وريال مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات سيلتا فيجو وريال مدريد الأخيرة

ترتيب سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026