تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoسندرلاند
ستاديوم أوف لايت
team-logoمانشستر سيتي
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب النور مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي ستجمع سندرلاند مع ضيفه مانشستر سيتي لحساب الجولة التاسعة عشرة من عمر المسابقة.

مانشستر سيتي يريد مواصلة تضييق الخناق على آرسنال الذي أفلت بدوره من فخ أستون فيلا بشكل مثالي، ويريد رجال بيب جوارديولا عدم فقدان أي نقاط على ملعب النور.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الخميس 1 يناير 2025، على ملعب النور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
ستاديوم أوف لايت

ما القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1، وبتعليق حسن العيدروس.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حسن العيدروس
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة سندرلاند ضد مانشستر سيتي

سندرلاندHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestمان سيتي
22
روبين روفس
3
D. Cirkin
15
عمر الدريتي
20
نوردي موكيلي
32
T. Hume
34
جرانيت تشاكا
6
لوتشارل غيرترويدا
24
سيمون ادينجرا
11
كريس ريج
28
إنزو لو في
9
بريان بروبي
25
جيانلويجي دوناروما
3
روبن دياش
33
نيكو أوريلي
24
جوسكو جفارديول
27
ماتيوس نونيز
10
ريان شرقي
47
فيل فودين
20
بيرناردو سيلفا
4
تيجاني ريجنديرز
14
نيكو غونزاليس
9
إرلينج هالاند

4-2-3-1

مان سيتيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ريجيس لو بريس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج سندرلاند ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

سندرلاند
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات سندرلاند ومانشستر سيتي الأخيرة

سندرلاند

آخر 5 مباريات

مان سيتي

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0