ما القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب النور مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي ستجمع سندرلاند مع ضيفه مانشستر سيتي لحساب الجولة التاسعة عشرة من عمر المسابقة.

مانشستر سيتي يريد مواصلة تضييق الخناق على آرسنال الذي أفلت بدوره من فخ أستون فيلا بشكل مثالي، ويريد رجال بيب جوارديولا عدم فقدان أي نقاط على ملعب النور.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الخميس 1 يناير 2025، على ملعب النور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز ستاديوم أوف لايت

ما القنوات الناقلة لمباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1، وبتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سندرلاند ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

