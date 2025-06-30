ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب هارد روك، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين ريال مدريد ويوفنتوس، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وكان ريال مدريد، قد وصل إلى دور الـ 16 بعدما تصدر المجموعة الثامنة بعد التعادل مع الهلال، والفوز على باتشوكا، وسالزبورج، ويسعى الميرينجي، تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، لتقديم أوراق اعتماده إلى الجماهير والذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة وتحقيقها، لتضاف إلى خزائن الميرينجي..

على الجانب الآخر، ضمن البيانكونيري، تواجده في ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الثانية، بعد الفوز على العين ثم الوداد، قبل أن يخسر من مانشستر سيتي.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، على ملعب هارد روك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كذلك حصلت قناة MBC، على حقوق إذاعة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة ريال مدريد - يوفنتوس التاريخ الثلاثاء 1 يوليو 2025 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب هارد روك

القنوات الناقلة التعليق DAZN حماد العنزي MBC مصر 2 فارس عوض MBC أكشن عبد الله الحربي شاهد فارس عوض

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كما يمكن متابعة مباراة ريال مدريد ويوفنتوس عبر تطبيق "شاهد".