ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب سانتياجو برنابيو، لاستضافة مباراة هامة وقوية تجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مانشستر سيتي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة النتائج الجيدة التي يحققها مؤخرًا على الصعيد المحلي، بينما قاريًا سيعمل على مصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة من باير ليفركوزن، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يعاني ريال مدريد مؤخرًا في الدوري الإسباني وفجرت الخسارة الأخيرة من سيلتا فيجو موجة من الجدل بين أروقة النادي الملكي تهدد مستقبل المدرب تشابي ألونسو مع الملكي بالفعل.

ويأتي ريال مدريد، في المركز الخامس من ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا ومعه 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر آرسنال، بينما يحتل مانشستر سيتي، المركز التاسع بعدما جمع عشر نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو الأربعاء 10 ديسمبر 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - دوري أبطال أوروبا إستاديو سانتياغو بيرنابو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في الجولة السادسة، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج ريال مدريد ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي الأخيرة

ترتيب ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026