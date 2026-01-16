تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoريال مدريد
إستاديو سانتياغو بيرنابو
team-logoليفانتي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب سانتياجو برنابيو، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين ريال مدريد وليفانتي، في الجولة 20 من الدوري الإسباني 2025-2026.

يدخل ريال مدريد المباراة وصيفًا في جدول الترتيب خلف برشلونة بأربع نقاط، بينما يحتل ليفانتي المركز التاسع عشر في ترتيب الدوري الإسباني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 17 يناير 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
إستاديو سانتياغو بيرنابو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 2، وبتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد ليفانتي

ريال مدريدHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestليفانتي
1
تيبو كورتوا
17
راؤول اسينسيو
24
دين هويسين
2
داني كارفاخال
18
ألفارو كاريراس
14
أوريلين تشواميني
5
جود بيلينجهام
8
فيديريكو فالفيردي
15
أردا جولر
7
فينيسيوس جونيور
16
غونزالو غارسيا
13
ماثيو ريان
4
أدريان دي لا فوينتي
2
ماتياس مورينو
23
مانويل سانشيز
22
جيريمي تولجان
12
أوناي فينسيدور
9
إيفان روميرو دي أفيلا
24
C. Alvarez
10
P. Martinez
18
ايكير لوسادا
21
ايتا ايونج

4-2-3-1

ليفانتيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • L. Castro

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وليفانتي في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ليفانتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وليفانتي الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

ليفانتي

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

16

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5
0