ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب سانتياجو برنابيو، لاستضافة مباراة هامة تجمع ريال مدريد وسيلتا فيجو في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026.

تطمح كتيبة الملكي، للتشبث بمواصلة المنافسة على الصدارة التي فقدوها قبل جولتين لصالح برشلونة، ويريدون البناء على الفوز الهام الذي تحقق أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الماضية على ملعب سان ماميس.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 7 ديسمبر 2025، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني
إستاديو سانتياغو بيرنابو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

ريال مدريدHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-4-3

Home team crestسيلتا فيجو
1
تيبو كورتوا
17
راؤول اسينسيو
22
أنطونيو روديجر
3
إيدير ميليتاو
18
ألفارو كاريراس
8
فيديريكو فالفيردي
19
داني سيبايوس
5
جود بيلينجهام
7
فينيسيوس جونيور
14
أوريلين تشواميني
10
كيليان مبابي
13
يونوت رادو
20
ماركوس الونسو
2
كارل ستارفيلت
32
خافي رودريغيز
8
فران بيلتران
16
ميغيل رومان
5
سيرجيو كاريرا
17
J. Rueda
10
ياجو أسباس
15
بريان زاراجوزا
7
بورخا إيغليسياس

3-4-3

سيلتا فيجوAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كلاوديو خيرالديز

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ريال مدريد وسيلتا فيجو في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

سيلتا فيجو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وسيلتا فيجو الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

سيلتا فيجو

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

13

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2025-2026

