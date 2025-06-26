تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس العالم للأندية
team-logo
Lincoln Financial Field
team-logo
شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلةكأس العالم للأنديةسالزبورج v ريال مدريدسالزبورجريال مدريد

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وريد بول سالزبورج، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

مباراة هامة حساب الجولة الثالثة من كأس العالم للأنديه ستجمع كلا من ريال مدريد وريد بول سالزبورج، في ظل أن حسابات التأهل في هذه المجموعه مفتوحة على كل الاحتمالات.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الجمعة 27 يونيو 2025، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN وتنقل مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج على شبكة إم بي سي.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
اشترك الآن
المباراةريال مدريد - ريد بول سالزبورج
التاريخالجمعة 27 يونيو 2025
موعد المباراة04:00 مصر والسعودية
الملعبلينكون فاينانشال فيلد
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNيزيد مواقي
شاهدحاتم بطيشة
crest
كأس العالم للأندية - المجموعة H
Lincoln Financial Field

الإصابات والغائبون في مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ريال مدريد وريد بول سالزبورج في المباريات الأخيرة

سالزبورج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب مجموعة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025