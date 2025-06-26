ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب لينكون فاينانشال فيلد، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وريد بول سالزبورج، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.
مباراة هامة حساب الجولة الثالثة من كأس العالم للأنديه ستجمع كلا من ريال مدريد وريد بول سالزبورج، في ظل أن حسابات التأهل في هذه المجموعه مفتوحة على كل الاحتمالات.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما موعد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025؟
موعد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الجمعة 27 يونيو 2025، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025؟
تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN وتنقل مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج على شبكة إم بي سي.
كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟
شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريد بول سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.
|المباراة
|ريال مدريد - ريد بول سالزبورج
|التاريخ
|الجمعة 27 يونيو 2025
|موعد المباراة
|04:00 مصر والسعودية
|الملعب
|لينكون فاينانشال فيلد
|القنوات الناقلة
|التعليق
|DAZN
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|حاتم بطيشة