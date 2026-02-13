ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة مرتقبة تجمع ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني، لحساب الجولة الرابعة والعشرين من موسم 2025-2026.

المباراة يريد من خلالها ريال مدريد الاستمرار على نسق الانتصارات لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر الذي يفصله عن ريال مدريد نقطة واحدة فقط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم السبت 14 فبراير 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الدوري الإسباني لا سيراميكا

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

