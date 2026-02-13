Goal.com
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة مرتقبة تجمع ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني، لحساب الجولة الرابعة والعشرين من موسم 2025-2026.

المباراة يريد من خلالها ريال مدريد الاستمرار على نسق الانتصارات لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر الذي يفصله عن ريال مدريد نقطة واحدة فقط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو يوم السبت 14 فبراير 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق أحمد البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2أحمد البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026

تشكيلات فياريال ضد ريال مدريد

فياريالHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-1-2-3

Home team crestريال مدريد
1
لويز جونيور
8
خوان فويث
26
باو نافارو
12
ريناتو فيغا
24
الفونسو بيدرازا
20
ألبرتو موليرو
18
بابي جاي
10
دانييل باريخو
17
تاجون بوشانان
9
جيورج ميكوتادزي
7
C
جيرارد مورينو
1
تيبو كورتوا
18
ألفارو كاريراس
24
دين هويسين
8
C
فيديريكو فالفيردي
17
راؤول اسينسيو
15
أردا جولر
6
إدواردو كامافينجا
5
جود بيلينجهام
7
فينيسيوس جونيور
30
فرانكو ماستانتونو
10
كيليان مبابي

4-1-2-3

ريال مدريدAway team crest

فياريال
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • مارسيلينو جارسيا

ريال مدريد
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وريال سوسييداد في المباريات الأخيرة

فياريال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد وريال سوسييداد الأخيرة

فياريال

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

7

الأهداف المسجلة

15
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب ريال مدريد وريال سوسييداد في الدوري الإسباني 2025-2026

0