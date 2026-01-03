ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو قمة من قمم الدوري الإسباني ستجمع ريال مدريد مع ريال بيتيس لحساب الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة.

ريال مدريد مع مدربه تشابي ألونسو يريدون الخروج من موقف الشك، خصوصًا بعد فقدان الصدارة لصالح برشلونة وتوسع الفارق لأربع نقاط.

أما ريال بيتيس، فيوجد في المركز السادس برصيد 28 نقطة وحقق الفوز على خيتافي في الجولة الماضية برباعية نظيفة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 4 يناير 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026.

ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 2 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

أخبار ريال مدريد قبل مباراة ريال بيتيس

تشير التقارير في إسبانيا إلى أن اللاعب رودريجو مرتبط برحيل محتمل عن ريال مدريد. يواجه المهاجم البرازيلي الدولي منافسة شرسة على مركزه في سانتياجو برنابيو، ويشعر بإحباط متزايد لرغبته في اللعب بصورة أكبر مع الفريق.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2025-2026

