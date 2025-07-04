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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب ميت لايف، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان ريال مدريد قد وصل إلى ربع النهائي بعد إقصاء يوفنتوس، بينما أقصى بوروسيا دورتموند فريق مونتيري المكسيكي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، هو يوم السبت 5 يوليو 2025، على ملعب ميت لايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
المباراةريال مدريد - بوروسيا دورتموند
التاريخالسبت 5 يوليو 2025
موعد المباراة23:00 السعودية ومصر
الملعبميت لايف
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNخالد الغول
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كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية
MetLife Stadium, New Jersey

الإصابات والغائبون في مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

ريال مدريدHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestبوروسيا دورتموند
1
تيبو كورتوا
14
أوريلين تشواميني
22
أنطونيو روديجر
24
دين هويسين
15
أردا جولر
5
جود بيلينجهام
20
فيران جارسيا
8
فيديريكو فالفيردي
12
ترينت ألكسندر أرنولد
9
كيليان مبابي
7
فينيسيوس جونيور
1
جريجور كوبيل
3
فالديمار أنطون
25
نيكلاس شول
5
رامي بن سبعيني
20
مارسيل سابيتزر
26
جوليان رايرسون
13
باسكال جروس
8
فيليكس نميشا
27
كريم أديمي
24
دانييل سفينسون
9
سيرهو غيراسي

3-4-2-1

بوروسيا دورتموندAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • نيكو كوفاتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وبورسيا دورتموند في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

بوروسيا دورتموند
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5