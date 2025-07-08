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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

مباراة مصيرية في مشوار العملاقين باريس سان جيرمان وريال مدريد في سباق التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان وصل إلى نصف النهائي بعد الإطاحة بإنتر ميامي ثم بايرن ميونخ الألماني واستحق الوصول إلى المربع الذهبي.

ريال مدريد احتل صدارة مجموعته الثامنة، ثم أقصى كلًا من يوفنتوس وبوروسيا دورتموند في طريقه لنصف النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأربعاء 9 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN، الشبكة هي الناقلة "الحصري" لمباراة فلومينينسي وتشيلسي، في نصف النهائي، وأيضًا تذيع "إم بي سي" المباراة.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بشكل "حصري" من خلالها.

شاهد جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 الآن
المباراةريال مدريد - باريس سان جيرمان
التاريخالأربعاء 9 يوليو 2025
موعد المباراة22:00 مصر والسعودية
الملعبميتلايف
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNحماد العنزي
MBC MASR 1فهد العتيبي
MBC MASR 2فارس عوض
MBC ACTIONفهد العتيبي
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كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية
MetLife Stadium, New Jersey

الإصابات والغائبون في مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025

التشكيلات المحتملة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

باريس سان جيرمانHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-3-1-2

Home team crestريال مدريد
1
جيانلوكا دوناروما
4
لوكاس بيرالدو
2
أشرف حكيمي
5
ماركوينهوس
25
نونو مينديز
17
فيتينيا
87
جواو نيفيس
8
فابيان رويز
14
ديسير دو
10
عثمان ديمبيلي
7
خفيتشا كفاراتسخيليا
1
تيبو كورتوا
35
راؤول اسينسيو
12
ترينت ألكسندر أرنولد
22
أنطونيو روديجر
20
فيران جارسيا
5
جود بيلينجهام
8
فيديريكو فالفيردي
14
أوريلين تشواميني
15
أردا جولر
7
فينيسيوس جونيور
30
غونزالو غارسيا

4-3-1-2

ريال مدريدAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس إنريكي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج فلومينينسي وتشيلسي في المباريات الأخيرة

باريس سان جيرمان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5