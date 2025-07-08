ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

مباراة مصيرية في مشوار العملاقين باريس سان جيرمان وريال مدريد في سباق التتويج بلقب كأس العالم للأندية 2025.

باريس سان جيرمان وصل إلى نصف النهائي بعد الإطاحة بإنتر ميامي ثم بايرن ميونخ الألماني واستحق الوصول إلى المربع الذهبي.

ريال مدريد احتل صدارة مجموعته الثامنة، ثم أقصى كلًا من يوفنتوس وبوروسيا دورتموند في طريقه لنصف النهائي.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأربعاء 9 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN، الشبكة هي الناقلة "الحصري" لمباراة فلومينينسي وتشيلسي، في نصف النهائي، وأيضًا تذيع "إم بي سي" المباراة.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بشكل "حصري" من خلالها.

المباراة ريال مدريد - باريس سان جيرمان التاريخ الأربعاء 9 يوليو 2025 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب ميتلايف

القنوات الناقلة التعليق DAZN حماد العنزي MBC MASR 1 فهد العتيبي MBC MASR 2 فارس عوض MBC ACTION فهد العتيبي

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