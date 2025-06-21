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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بانك أوف أمريكا، لاستقبال مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وباتشوكا، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ريال مدريد تعادل في مباراته الأولى أمام الهلال، بينما هزم باتشوكا من ريد بول سالزبورج.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأحد 22 يونيو 2025، على ملعب بانك أوف أمريكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.. وتنقل شبكة إم بي سي بعض المباريات ومنها مباراة ريال مدريد وباتشوكا.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها، كذلك يمكن مشاهدة المباراة مباشرة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةريال مدريد - باتشوكا
التاريخالأحد 22 يونيو 2025
موعد المباراة22:00 مصر والسعودية
الملعببانك أوف أمريكا
القنوات الناقلةالتعليق
DAZNحماد العنزي
MBC مصر 2فارس عوض
MBC Actionعبدالله الحربي