ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ريال مدريد فريق إشبيلية ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

مباراة قوية لحساب الدوري الإسباني أيًا كان موقع الفريقين متباينًأ، ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني بينما يحتل إشبيلية المركز التاسع.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026، هو السبت 20 ديسمبر 2025، على ملعب ساننياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني إستاديو سانتياغو بيرنابو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 2، وبتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني 2025-2026

نتائج ريال مدريد وإشبيلية في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ريال مدريد وإشبيلية الأخيرة