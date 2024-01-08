ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب الأول بارك، في المملكة العربية السعودية مباريات السوبر الإسباني 2024، وستكون البداية من نصف النهائي الأول، والذي سيجمع ريال مدريد، مع الجار أتلتيكو مدريد.

ويدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات قوية وسيعمل على تحقيق الانتصار في اللقاء من أجل العبور للنهائي، والاقتراب أكثر من تحقيق لقب السوبر الإسباني الثالث عشر في التاريخ.

بينما يسعى أبناء المدرب دييجو سيميوني، مواصلة النجاحات التي يحققها الفريق في السنوات الماضية، ويستهدف تحقيق اللقب الثالث في ناريخه.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 2024؟

موعد مباراة ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني هو الأربعاء 10 يناير 2024، على ملعب الأول بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 2024؟

أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات السوبر الإسباني 2024 بصورة مشفرة، وخصصت قناة SSC 1 HD لمشاهدة هذه المباراة.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات السوبر الإسباني بتعليق عربي عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".