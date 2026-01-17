تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoريال سوسييداد
إستاديو أنويتا
team-logoبرشلونة
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب أنويتا، لاستضافة مباراة هامة تجمع بين ريال سوسييداد وبرشلونة، في الجولة 20 من الدوري الإسباني 2025-2026.

يدخل برشلونة المباراة متصدرًا لجدول الترتيب أمام ريال مدريد بأربع نقاط، بينما يحتل ريال سوسييداد المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإسباني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 18 يناير 2026، على ملعب أنويتا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

إستاديو أنويتا

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1، وبتعليق علي سعيد الكعبي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال سوسييداد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026

التشكيلات المحتملة ريال سوسييداد ضد برشلونة

ريال سوسييدادHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرشلونة
1
أليكس ريميرو
2
جون أرامبورو
31
جون مارتن
17
سيرجيو غوميز
16
دويي كاليتا-كار
14
تاكيفوسا كوبو
11
غونكالو غيديز
8
بينات تورينتس
18
كارلوس سولر
10
ميكيل أويارزابال
23
برايس مينديز
13
جوان جارسيا
23
جول كوندي
5
باو كوبارسي
24
إيريك جارسيا
3
أليخاندرو بالدي
8
بيدري
21
فرينكي دي يونج
10
لامين يامال
16
فيرمين لوبيز
11
رافينيا
9
روبرت ليفاندوفسكي

4-2-3-1

برشلونةAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيليغرينو ماتاراتزو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال سوسييداد وبرشلونة في المباريات الأخيرة

ريال سوسييداد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
5/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات ريال سوسييداد وبرشلونة الأخيرة

ريال سوسييداد

آخر 5 مباريات

برشلونة

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5
0