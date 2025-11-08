تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإسباني
team-logoرايو فاليكانو
كامبو دي فوتبول دي فاليكاس
team-logoريال مدريد
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على حساب رايو فاييكانو، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2025-2026، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب دي فاييكاس.

ويدخل ريال مدريد، المباراة بهدف مواصلة حملة التصدر للدوري الإسباني الذي يطمح رجال المدرب تشابي ألونسو لإعادته إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

موعد مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، هو الأحد 9 نوفمبر 2025، على ملعب دي فاييكاس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

كامبو دي فوتبول دي فاليكاس

ما القنوات الناقلة لمباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق علي محمد علي.

beIN SPORTS 2علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

تشكيلات رايو فاليكانو ضد ريال مدريد

رايو فاليكانوHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestريال مدريد
13
أوجوستو باتالا
2
أندري راتيو
3
بيب تشافاريا
24
فلوريان ليجويني
32
نوبيل ميندي
19
خورخي دي فروتوس
17
اوناي لوبيز
6
باتي سيس
18
الفارو غارسيا
4
بيدرو دياز
7
C
إسحاق بالازون
1
تيبو كورتوا
17
راؤول اسينسيو
8
C
فيديريكو فالفيردي
18
ألفارو كاريراس
24
دين هويسين
7
فينيسيوس جونيور
6
إدواردو كامافينجا
15
أردا جولر
5
جود بيلينجهام
21
إبراهيم دياز
10
كيليان مبابي

4-2-3-1

ريال مدريدAway team crest

فاييكانو
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • إنيغو بيريز

ريال مدريد
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • تشابي ألونسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج رايو فاييكانو وريال مدريد في المباريات الأخيرة

فاييكانو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات رايو فاييكانو وريال مدريد في المباريات الخمس الأخيرة

فاييكانو

آخر 5 مباريات

ريال مدريد

0

انتصار

3

تعادلات

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2025-2026

