ما القنوات الناقلة لمباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل إنتر ميامي ضيفًا على دي سي يونايتد، السبت بملعب إم آند تي، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الدخول بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم السبت 7 مارس على ملعب إم آند تي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي بنك إم تي

ما القنوات الناقلة لمباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج دي سي يونايتد وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات دي سي يونايتد وإنتر ميامي في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب دي سي يونايتد وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026