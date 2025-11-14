ما القنوات الناقلة لمباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل منتخب إسبانيا ضيفاً على نظيره جورجيا في مواجهة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يقع المنتخبان ضمن المجموعة الخامسة، رفقة تركيا وبلغاريا، ويأمل رجال المدرب لويس دي لا فوينتي في تأكيد الصدارة التي تؤهلهم إلى المونديال.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، هو يوم السبت 15 نوفمبر 2025، على ملعب بوريس بيشادزي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة جورجيا وإسبانيا عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات — جيورجي كوشوراشفيلي الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج جورجيا وإسبانيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات جورجيا وإسبانيا في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب جورجيا وإسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026