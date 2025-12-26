ما القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن المركب الرياضي لفاس، مباراة قوية بين تونس ونيجيريا، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من تونس ونيجيريا، في المجموعة الثالثة من البطولة برفقة كل من أوغندا وتنزانيا.

ويحتل التوانسة صدارة المجموعة بفارق هدف وحيد عن نيجيريا بعد فوز نسور قرطاج على أوغندا 3-1 في الجولة الأولى، وفوز نسور نيجيريا 2-1 على تنزانيا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تونس ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة تونس ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2025، هو السبت 27 ديسمبر 2025، على ملعب المركب الرياضي لفاس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت المغرب وتونس، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية.

كأس أمم إفريقيا - كأس أمم أفريقيا C Fez Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تونس ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة تونس ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج تونس ونيجيريا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات تونس ونيجيريا الأخيرة

ترتيب تونس ونيجيريا في كأس أفريقيا 2025