كأس أمم إفريقيا
team-logoتنزانيا
Prince Moulay Abdellah Olympic Annex Stadium
team-logoتونس
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب الأمير مولاي عبد الله، مباراة قوية بين تونس وتنزانيا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من تونس وتنزانيا، في المجموعة الثالثة من البطولة برفقة كل من أوغندا ونيجيريا.

ويحتل المنتخب التونسي، المركز الثاني في المجموعة، ومعه ثلاث نقاط، بعد الفوز على أوغندا، ونيجيريا، وسيعمل على الخروج بنقاط المواجهة كاملة أمام تنزانيا، لضمان التأهل إلى الدور القادم من المسابقة..

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس وتنزانيا في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تونس وتنزانيا في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة تونس وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2025، هو الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت المغرب وتونس، السادسة بتوقيت مصر.

crest
كأس أمم إفريقيا - كأس أمم أفريقيا C
Prince Moulay Abdellah Olympic Annex Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وتنزانيا في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة تونس وتنزانيا في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1  بتعليق عصام الشوالي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1عصام الشوالي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تونس وتنزانيا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس وتنزانيا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة تونس وتنزانيا في كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة تنزانيا ضد تونس

تنزانياHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestتونس
28
Z. Foba
4
ابراهيم عبدالله حماد
14
B. Mwamnyeto
15
M. Husseini
25
الحاجي منوجا
27
A. Msanga
6
فيصل سالوم
20
نوفاتوس ميروشي
26
تارين ألاراخيا
12
سايمون مسوفا
21
K. John
16
أيمن دحمان
6
ديلان برون
3
منتصر الطالبي
20
يان فاليري
2
علي العابدي
17
إلياس سخيري
13
فرجاني ساسي
10
حنبعل المجبري
7
إلياس العاشوري
9
حازم المستوري
26
سيباستيان تونيكتي

4-3-3

تونسAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ميغيل غاموندي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سامي الطرابلسي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج تونس وتنزانيا في المباريات الأخيرة

تنزانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تونس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات تونس وتنزانيا الأخيرة

تنزانيا

آخر مباراتان

تونس

0

انتصار

1

تعادل

1

انتصار

1

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/2
سجل كلا الفريقين
1/2

ترتيب تونس وتنزانيا في كأس أفريقيا 2025

