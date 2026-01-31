ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب توتنهام مواجهة مرتقبة تجمع توتنهام ومانشستر سيتي، مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وعينه على مواصلة الانتصارات وتضييق الخناق على آرسنال الذي قدم هدية له بالتعثر أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 هو يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026 على ملعب توتنهام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

