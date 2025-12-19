ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف توتنهام فريق ليفربول ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

مباراة قوية من كلاسيكيات الدوري الإنجليزي وتمثل مباراة هامة للغاية للفريقين الراغبين في تحسين موقفهما في الجدول.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 20 ديسمبر 2025، على ملعب توتنهام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز Tottenham Hotspur Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1، وبتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج توتنهام وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات توتنهام وليفربول الأخيرة