ما القنوات الناقلة لمباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على تالافيرا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب إل برادو.

يدخل الملكي أولى مبارياته في البطولة للظفر بالبطولة الغائبة منذ سنتين، والتي توصفها في الموسم الماضي لصالح برشلونة، ويسعى الفريق لإسعاد جماهيرة وتحقيق اللقب الـ 21، وأيضاً لتقليص الفارق في عدد الألقاب بينه وبين أتلتيك بيلباو صاحب الـ 24 بطولة، بينما الأكثر تتويجاً هو البلوجرانا صاحب الـ 32 لقب.

على الجانب الأخر تأهل تالافيرا بعد الفوز على رايو ماخاداهوندا في الدور الأول برباعية مقابل هدف، ومن ثم الانتصار على مالاجا في الدور الثاني بنتيجة 2-1.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

موعد مباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026، هو الأربعاء 17 ديسمبر 2025، على ملعب إل برادو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات MBC حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس الملك عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "شاهد".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026

