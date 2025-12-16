تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس ملك إسبانيا
team-logoتالافيرا دي لا رينا
team-logoريال مدريد
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على تالافيرا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا 2025-2026، والتي يحتضنها ملعب إل برادو.

يدخل الملكي أولى مبارياته في البطولة للظفر بالبطولة الغائبة منذ سنتين، والتي توصفها في الموسم الماضي لصالح برشلونة، ويسعى الفريق لإسعاد جماهيرة وتحقيق اللقب الـ 21، وأيضاً لتقليص الفارق في عدد الألقاب بينه وبين أتلتيك بيلباو صاحب الـ 24 بطولة، بينما الأكثر تتويجاً هو البلوجرانا صاحب الـ 32 لقب.

على الجانب الأخر تأهل  تالافيرا بعد الفوز على رايو ماخاداهوندا في الدور الأول برباعية مقابل هدف، ومن ثم الانتصار على مالاجا في الدور الثاني بنتيجة 2-1.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

موعد مباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026، هو الأربعاء 17 ديسمبر 2025، على ملعب إل برادو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
كأس ملك إسبانيا - كأس ملك إسبانيا

ما القنوات الناقلة لمباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات MBC حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس الملك عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "شاهد".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة تالافيرا وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025-2026

التشكيلات المحتملة تالافيرا دي لا رينا ضد ريال مدريد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • A. Sandroni

التشكيل المتوقع

البدلاء

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج تالافيرا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

TAL
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات تالافيرا وريال مدريد الأخيرة

