كأس القارات للأندية انتركونتيننتال
team-logoفلامنغو
team-logoبيراميدز
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب أحمد بن علي، لاستقبال مباراة قوية في كأس التحدي ببطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025.

فلامنجو يدخل المباراة بعد الفوز على كروز أزول المكسيكي، بينما كان قد عبر بيراميدز عقبة أهلي جدة السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025؟

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025، هو السبت 13 ديسمبر 2025، على ملعب أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.

كأس القارات للأندية انتركونتيننتال - كأس القارات للأندية انتركونتيننتال

ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس التحدي ضمن كأس القارات للأندية 2025، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 عبر شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 2 لبث المواجهة.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025

نتائج بيراميدز وفلامنجو في المباريات الأخيرة

فلامنغو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
1/1

بيراميدز
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/2
سجل كلا الفريقين
1/2
