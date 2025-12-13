ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب ريناتو دال آرا لاستقبال مباراة مهمة تجمع بولونيا ويوفنتوس ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.
تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل البيانكونيري المركز السابع برصيد 23 نقطة، بعد خسارتهم في الجولة السابقة أمام نابولي، استكمالاً لسلسلة فقدان النقاط التي يعيش فيها الفريق، على الجانب الآخر يحتل الروسوبلو المركز المركز الخامس برصيد 25 نقطة، مُقدماً عروضاً جيدة منذ بداية الموسم في السيري آ.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟
موعد مباراة بولونيا ويوفنتوس ، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 14 ديسمبر 2025، على ملعب ريناتو دال آرا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026؟
تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.
|القنوات الناقلة
|المعلق
|stc tv
|علي دراج
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة بولونيا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.
وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.