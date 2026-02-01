ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب ريناتو دال آرا لاستقبال مباراة مهمة تجمع بولونيا وميلان ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.
يمتلك الروسونيري 47 نقطة، بعد التعادل في اللقاء السابق ضمن السيري آ مع روما، ليحافظ على الوصافة ويستمر في مُطاردة الإنتر صاحب الـ 52 نقطة.
ويسعى ميلان لعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع النيراتزوري.
على الجانب الآخر يحتل بولونيا المركز التاسع برصيد 30 نقطة، ويطمح في تحسين مركزه قدر الامكان والسعي خلف مركز التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي الذي يحتله كومو.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟
موعد مباراة بولونيا وميلان في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الثلاثاء 3 فبراير 2026، على استاد ريناتو دال آرا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟
تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.
|القنوات الناقلة
|المعلق
|stc tv
|عبدالله السعدي
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.
وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.