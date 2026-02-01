ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب ريناتو دال آرا لاستقبال مباراة مهمة تجمع بولونيا وميلان ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 47 نقطة، بعد التعادل في اللقاء السابق ضمن السيري آ مع روما، ليحافظ على الوصافة ويستمر في مُطاردة الإنتر صاحب الـ 52 نقطة.

ويسعى ميلان لعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع النيراتزوري.

على الجانب الآخر يحتل بولونيا المركز التاسع برصيد 30 نقطة، ويطمح في تحسين مركزه قدر الامكان والسعي خلف مركز التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي الذي يحتله كومو.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة بولونيا وميلان في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الثلاثاء 3 فبراير 2026، على استاد ريناتو دال آرا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي Stadio Renato Dell'Ara

ما القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv عبدالله السعدي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج بولونيا وميلان في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات بولونيا وميلان الأخيرة

ترتيب بولونيا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026