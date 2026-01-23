تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على حساب بورنموث، في مباراة قوية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب فيتاليتي.

يدخل ليفربول، المباراة راغبًا في مواصلة ضمان موقعه على الأقل ضمن المربع الذهبي كي يواصل حملته في الدفاع عن لقب يبدو صعبًا للغاية هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزيبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم السبت 24 يناير 2026، على ملعب فيتاليتي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة بورنموث ضد ليفربول

بورنموثHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestليفربول
1
جورجي بيتروفيتش
3
ادرين تروفيرت
15
آدم سميث
5
ماركوس سينيسي
23
جيمس هيل
8
أليكس سكوت
20
أليكس خيمينيز
22
E. Kroupi
4
لويس كوك
21
أمين عدلي
9
إيفانيلسون
1
أليسون بيكر
4
فيرجيل فان ديك
2
جو جوميز
30
جيريمي فريمبونج
6
ميلوس كيركيز
7
فلوريان فيرتس
10
أليكسيس ماك اليستير
38
ريان جرافينبيرش
18
كودي جاكبو
8
دومينيك سوبوسلاي
22
هوجو إيكيتيكي

4-2-3-1

ليفربولAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أندوني إيراولا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج بورنموث وليفربول في المباريات الأخيرة

بورنموث
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات بورنموث وليفربول الأخيرة

بورنموث

آخر 5 مباريات

ليفربول

0

انتصار

0

تعادل

5

انتصارات

3

الأهداف المسجلة

15
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

