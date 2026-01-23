ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على حساب بورنموث، في مباراة قوية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب فيتاليتي.

يدخل ليفربول، المباراة راغبًا في مواصلة ضمان موقعه على الأقل ضمن المربع الذهبي كي يواصل حملته في الدفاع عن لقب يبدو صعبًا للغاية هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزيبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم السبت 24 يناير 2026، على ملعب فيتاليتي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز Vitality Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج بورنموث وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات بورنموث وليفربول الأخيرة

ترتيب بورنموث وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026