ما القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف بنفيكا فريق ريال مدريد، في مباراة هامة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب "النور".

ريال مدريد خسر آخر مباراته في التشامبيونزليج ضد بنفيكا على الملعب ذاته، وهي النتيجة التي أدت لخوضه للملحق وتأهل الفريق البرتغالي إلى هذا الدور.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، على ملعب النور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - المرحلة النهائية إستاديو دا لوز

ما القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

نتائج بنفيكا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات بنفيكا وريال مدريد الأخيرة