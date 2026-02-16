Goal.com
دوري أبطال أوروبا
team-logoبنفيكا
إستاديو دا لوز
team-logoريال مدريد
مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف بنفيكا فريق ريال مدريد، في مباراة هامة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب "النور".

ريال مدريد خسر آخر مباراته في التشامبيونزليج ضد بنفيكا على الملعب ذاته، وهي النتيجة التي أدت لخوضه للملحق وتأهل الفريق البرتغالي إلى هذا الدور.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، على ملعب النور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS HD 1حفيظ دراجي
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة بنفيكا وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة بنفيكا ضد ريال مدريد

بنفيكاHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-4-2

Home team crestريال مدريد
1
أناتولي تروبين
26
صامويل داهل
44
توماس أرواخو
30
نيكولاس أوتاميندي
17
عمار ديديتش
25
جيانلوكا بريستياني
10
جيورجي سوداكوف
21
أندرياس شجيلديروب
5
إينزو بارينيتشيا
18
لياندرو باريرو
14
فانجيليس بافليديس
1
تيبو كورتوا
22
أنطونيو روديجر
12
ترينت ألكسندر أرنولد
18
ألفارو كاريراس
24
دين هويسين
14
أوريلين تشواميني
6
إدواردو كامافينجا
8
فيديريكو فالفيردي
15
أردا جولر
16
غونزالو غارسيا
7
فينيسيوس جونيور

4-4-2

ريال مدريدAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوزيه مورينيو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج بنفيكا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

بنفيكا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات بنفيكا وريال مدريد الأخيرة

بنفيكا

آخر مباراتان

ريال مدريد

2

انتصاران

0

تعادل

0

انتصار

9

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/2
سجل كلا الفريقين
2/2
